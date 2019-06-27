В центре Екатеринбурга Chevrolet Cruze влетел в правительственный автомобиль и перевернулся
Утром в центре Екатеринбурга произошло ДТП. В отделе пропаганды ГИБДД города сообщили, что на улице Розы Люксембург, 1 перевернулся Chevrolet Cruze.
Фото: Василий Болушкин, соцсеть "ВКонтакте"
– Водитель машины при пересечении перекрестка улиц Розы Люксембург-Малышева проехал на запрещенный красный сигнал светофора, – рассказали там. – И столкнулся с Toyota Camry, которая двигалась со стороны улицы Пушкина. Chevrolet Cruze перевернулся.
Фото: соцсеть "ВКонтакте"
Отметим, что у Toyota Camry были правительственные номера (серия ААА).
В результате аварии пострадал пассажир Chevrolet Cruze: у женщины диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Ее увезли в городскую клиническую больницу №36.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают участников и очевидцев аварии.
– Начато дознание. По его окончанию примут мотивированное решение, – добавили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU