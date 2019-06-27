Многодетную семью погорельцев, которую спасла собака, неравнодушные люди завалили вещами

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-27T10:01:39+03:00

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Неделю назад в одном из частных домов на улице 1-я Набережная в Каменске-Уральском случился страшный пожар. Огонь в доме, где проживала многодетная семья с маленькими детьми, вспыхнул ночью, когда люди крепко спали.

На помощь хозяевам неожиданно пришел дворовая собака Джесси, которая первой почуяла беду. Сначала питомец громко лаял, а после стал громко бить мордой в оконное стекло. Этот прием сработал – хозяева проснулись и успели вовремя выскочить на улицу.

Семью городские власти приютили в местном санатории, обеспечив самыми необходимыми вещами. Но вот денег у семейной пары практически не оказалось, да и все личное имущество огонь уничтожил вместе с домом.

На помощь пришли неравнодушные жители Каменска-Уральского, к которым активисты обратились в социальных сетях. Даже мэр города Алексей Шмыков не остался в стороне и объявили сбор вещей и денег для помощи погорельцам.

К сбору средств в соцсетях также подключилась жительница Москвы, представленная в соцсетях под ником Надежда Мед, которая на несколько дней приехала в Каменск-Уральский. Пользователи интернета усомнились в благонадеждности женщины. Журналисты портала KU66.RU пообщались с Еленой, дом которой сгорел. Женщина подтвердила, что москвичка передала ей больше 26 тысяч рублей с карты. Деньги семье продолжают собирать – каждая копейка на счету.

Фото: городской портал KU66.RU

А вот сбор вещей для погорельцев накануне пришлось приостановить. Дело в том, что неравнодушные каменцы собрали столько помощи, что ее в буквальном смысле некуда девать – ведь места во временном пристанище очень мало.

Семья благодарит каждого из тех, кто не прошел мимо чужого горя и откликнулся на помощь. Кстати, единственной пострадавшей в пожаре оказалась собака Джесси, спасшая хозяев. Но сейчас она чувствует себя намного лучше. Ее жизни ничего не угрожает, ее мажут противоожоговой мазью.

ИСТОЧНИК KP.RU