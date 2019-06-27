2019-06-27T08:19:22+03:00
Общество

«Оставим две площадки»: мэр Екатеринбурга заявил, что на месте взорванной телебашни нельзя строить храм

Там уже начались работы по возведению ледовой арены
Маргарита МАХОНИНА
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Список утвердят окончательно в сентябреСписок утвердят окончательно в сентябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить площадку, где стояла взорванная телебашня, из вариантов для строительства храма Святой Екатерины. Таким образом, во время соцопроса горожане будут выбирать между пустырем на Фурманова-Белинского и зданием бывшего приборостроительного завода на Горького, 17.

– Рабочая группа утвердила к рассмотрению три площадки. Это не является окончательным утверждением опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения, – заявил он по итогам третьего заседания группы при гордуме Екатеринбурга. – Использовать площадку на месте бывшей телебашни невозможно. Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге.

Также мэр добавил, что провести за один день – в одно из воскресений сентября.

Следующее заседание рабочей группы состоится в конце августа-начале сентября. На нем примут окончательные решения по опросному листу.

Ранее администрация города объявила сбор предложений по строительству собора. После их обработки был составлен список из 60 вариантов, большую часть из которых отвергли из-за дальнего расположения от центра Екатеринбурга. Сквер у Драмтеатра, где ранее планировали построить храм и где прошли стихийные акции протеста, продолжали рассматривать включать в список, пока епархия не отказалась от этого места.

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Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере у Драмтеатра. Об этом решении сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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