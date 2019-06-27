В Екатеринбурге обновят автобусный маршрут №27

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-27T06:35:14+03:00

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Власти Екатеринбурга взялись за смену перевозчика на одном из самых популярных маршрутов города - автобус №27. Сейчас этот маршрут обслуживает компания “Город”: удобные немецкие автобусы ходят на линии каждый 10-15 минут, связывая сообщением ЖБИ и ТРЦ “Мега”.

Власти города намерены сохранить и сам маршрут и интервал движения. А вот автопарк, судя по всему, будет обновлен.

Сейчас маршрут выставлен на конкурс, итоги которого подведут через 3 недели. Эксперты говорят, что с большей долей вероятности говорят, что победу одержит муниципальное предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU