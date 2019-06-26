2019-06-26T21:55:14+03:00
Общество

«Я не прошла, но корону дали»: уралочки, участвующие в «Краса России», покинули конкурс

Татьяна Пивень и Ксения Вдовина не вошли в число 25-ти претенденток на победу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Татьяной Пивень и Ксенией ВдовинойФото: предоставлено Татьяной Пивень и Ксенией Вдовиной
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Прямо сейчас в Москве в «Крокус Сити Холле» проходит финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России – 2019». За право носить корону борются 48 девушек со всей страны. Среди участниц есть и те, кто представляет Свердловскую область: 25-летняя Татьяна Пивень из Екатеринбурга и 25-летняя Ксения Вдовина из Первоуральска.

Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/

Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/

К сожалению, уралочкам не удалось выйти в число 25-ти претенденток на победу и девушки выбыли из конкурса. Сразу же после объявления результатов Татьяна Пивень опубликовала в своем Instagram историю. Девушка выложила видео, где она красуется перед камерой в короне.

- Я не прошла, но корону дали, - подписала видео Татьяна.

Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/

Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/

Отметим, что наши девушки не только красивые, но и умные. Вот, например, Ксения Вдовина занимается организацией благотворительных мероприятий в Первоуральске, а Татьяна Пивень руководит целым отделом продаж фитнес клуба. О том, чем занимаются свердловчанки в перерывах между конкурсами красоты и как готовились к «Красе России», читайте по ссылке.

Не смотря на проигрыш, мы все равно гордимся нашими девушками и поздравляем их!

ИСТОЧНИК KP.RU

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