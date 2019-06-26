«Я не прошла, но корону дали»: уралочки, участвующие в «Краса России», покинули конкурс
Прямо сейчас в Москве в «Крокус Сити Холле» проходит финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России – 2019». За право носить корону борются 48 девушек со всей страны. Среди участниц есть и те, кто представляет Свердловскую область: 25-летняя Татьяна Пивень из Екатеринбурга и 25-летняя Ксения Вдовина из Первоуральска.
Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/
К сожалению, уралочкам не удалось выйти в число 25-ти претенденток на победу и девушки выбыли из конкурса. Сразу же после объявления результатов Татьяна Пивень опубликовала в своем Instagram историю. Девушка выложила видео, где она красуется перед камерой в короне.
- Я не прошла, но корону дали, - подписала видео Татьяна.
Фото: личная страница в соцсети Татьяны Пивень https://www.instagram.com/tanyaaapiven/
Отметим, что наши девушки не только красивые, но и умные. Вот, например, Ксения Вдовина занимается организацией благотворительных мероприятий в Первоуральске, а Татьяна Пивень руководит целым отделом продаж фитнес клуба. О том, чем занимаются свердловчанки в перерывах между конкурсами красоты и как готовились к «Красе России», читайте по ссылке.
Не смотря на проигрыш, мы все равно гордимся нашими девушками и поздравляем их!
ИСТОЧНИК KP.RU