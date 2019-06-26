В Екатеринбурге рядом с домом-памятником архитектуры 20 века построят офисное здание

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-26T20:07:11+03:00

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В Екатеринбурге рядом со старинным домом купца Осокина К.Г. построят 6-этажное офисное здание с паркингом. Компания «Уралинвестцентр» заказала культурно-историческую экспертизу участка по адресу улица Энгельса,16/улица Розы Люксембург,11, чтобы узнать – можно ли проводить там земляные работы.

– Проект будет располагаться от существующего объекта культурного наследия на расстоянии 12 метров, а паркинг – 8,5 метров, – сообщается на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. – Планировка здания включает вестибюль, помещение охраны, санузлы, офисы, коридоры и лифтовый холл. Главный вход в здание разместят со стороны улицы Энгельса.

Фото: документация проекта

Строительством займется корпорация «Маяк», которая принадлежит экс-депутату Заксобрания региона Владимиру Конькову.

Эксперты пришли к выводу, что документация не содержит решений, которые могут навредить зданию. Тем не менее, они рекомендовали внести в проект дополнения, которые предполагают, в том числе, установку защитных экранов во время работ, регулярный вывоз мусора и грунта, а также проведение работ вручную или с использованием малой техники.

– Объект частью усадьбы. На сегодняшний день территория значительно сокращена, сохранился только главный дом. Построен, предположительно, в первые десятилетия 20 века, – поясняется в документации.

ИСТОЧНИК KP.RU