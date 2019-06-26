2019-06-26T18:39:12+03:00
Общество

Все по закону: французы пытаются отнять у жительницы Екатеринбурга свободу и сына

Татьяна Ожиганова не сдается
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Татьяна Ожиганова намерена до конца защищать своего сына. Фото: скрин с видео ОТВТатьяна Ожиганова намерена до конца защищать своего сына. Фото: скрин с видео ОТВ
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Жительница Екатеринбурга Татьяна Ожиганова борется за собственного сына, который по законам Франции должен проживать с отцом во Франции. Речь идет о бывшем муже Татьяны, который является иностранным гражданином.

- Муж сказал, что нам нужно развестись, что он так больше не может, что ему финансово тяжело. Но я видела, что так оно и есть. Мы договорились, что будет лучше, если мы с сыном уедем, тем более, что его это не напрягало нисколько, - говорит Татьяна.

В родной России Татьяна Ожиганова неожиданно оказалась преступницей международного масштаба. Это произошло из-за того, что ее бывший муж-француз обратился в полицию, сообщив, что его ребенка похитили. Теперь екатеринбурженка видится с экс-супругом только в суде.

По французским законам Татьяне может грозить реальный тюремный срок, а ее ребенок должен переехать к мужу во Францию. Однако адвокат женщины уверен, что российской стороне удастся доказать обратное.

- Был согласован выезд и проживание ребенка в России. Отсутствует как таковое удержание и отсутствуют основания для принципиального применения Конвенции о том, что ребенка нужно возвращать, - говорит адвокат Евгений Тарасов, слова которого приводит ОТВ.

Ребенок пока живет в Свердловской области и говорит, что во Францию без мамы ехать не хочет. На Урале у Татьяны и ее сына живут родственники и друзья, которые поддерживают их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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