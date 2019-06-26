2019-06-26T18:07:31+03:00
Экономика

Вице-губернатор отреагировал на жалобы киоскеров

Предприниматели получили отсрочку на три года
Лев ИСТОМИН
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Для многих бизнесменов небольшой киоск - единственный способ выжитьДля многих бизнесменов небольшой киоск - единственный способ выжитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге притормозили процесс сноса нестационарных объектов торговли. Этого решения удалось добиться благодаря вмешательству в ситуацию вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Представитель областных властей дал обещание предпринимателям продлить переходный период на новую систему работы нестационарных объектов торговли с одного до трех лет.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о намерении городских властей существенно сократить количество торговых точек в центре города. Договоры с владельцами киосков стали расторгать в одностороннем порядке. Остаться в центральной части в будущем, по словам чиновников администрации, должны были разрешить только победителям аукционов.

В итоге больше сотни владельцев киосков написали письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в ситуацию. После этого была создана рабочая группа, члены которой добились продления работы на три года. Также сейчас чиновники мэрии и киоскеры уточняют термин центр города, чтобы понять, где именно в будущем ларьки все-таки оставят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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