2019-06-26T17:31:51+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге у 80 объектов благоустройства сорвали сроки ремонта

При этом за такими нарушениями, как отсутствие ограждений у раскопок или оставленный строительный мусор, не последует наказание
Маргарита МАХОНИНА
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Информацию о двух нарушениях передали в судИнформацию о двух нарушениях передали в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге более 80 объектов, которые должны были отремонтировать к 1 июня, до сих по не восстановлены, сообщил председатель Земельного комитета города Геннадий Денисов. Информацию о двух нарушениях передали в суд.

– Отметим, что контроль за работами проводят как Земельный комитет, так и администрации районов, – добавили в мэрии. – Однако областной закон №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» не предусматривает ответственность за отсутствие ограждений участка раскопок или освещения, или не вывоз грунта и строительного мусора.

Правовому департаменту и Земельному комитету поручили разработать поправки для закона, которые бы поменяли ситуации.

– У каждой раскопки должна быть своя «фамилия». И эти сведения следует выкладывать в общий доступ, чтобы любой горожанин мог увидеть и проконтролировать все, что делается, – заявил глава города Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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