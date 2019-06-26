В Екатеринбурге у 80 объектов благоустройства сорвали сроки ремонта
В Екатеринбурге более 80 объектов, которые должны были отремонтировать к 1 июня, до сих по не восстановлены, сообщил председатель Земельного комитета города Геннадий Денисов. Информацию о двух нарушениях передали в суд.
– Отметим, что контроль за работами проводят как Земельный комитет, так и администрации районов, – добавили в мэрии. – Однако областной закон №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» не предусматривает ответственность за отсутствие ограждений участка раскопок или освещения, или не вывоз грунта и строительного мусора.
Правовому департаменту и Земельному комитету поручили разработать поправки для закона, которые бы поменяли ситуации.
– У каждой раскопки должна быть своя «фамилия». И эти сведения следует выкладывать в общий доступ, чтобы любой горожанин мог увидеть и проконтролировать все, что делается, – заявил глава города Александр Высокинский.
ИСТОЧНИК KP.RU