В Екатеринбурге показали конгресс-центр, где для Путина приготовили специальную комнату

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-26T17:27:02+03:00

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В Екатеринбург 9 июля на международный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 приедут первые лица со всех стран. Мероприятие пройдет в привязке с 10-й промышленной выставке ИННОПРОМ, которая является ключевой в сфере научно-технических инноваций.

К приему важных гостей в уральской столице на базе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где состоится важное для города и страны событие, подготовили новую площадку - конгресс-центр. Сегодня для журналистов провели экскурсию по зданию, а завтра там пройдет тестовое мероприятие в сфере делового туризма.

Недавно Владимира Путина пригласили посетить ИННОПРОМ и GMIS-2019, на что президент ответил: «Хорошо. Попробую». В сегодняшнем презентации помещения также показали комнату с табличкой «VIP комната для совещаний 1», которую заранее подготовили для Владимира Владимировича. Она не отличается от других - с черными креслами и зеркальными столиками. Как убеждают корреспондентов, в этой комнате есть все необходимое для главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU