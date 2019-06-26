Не хотят лишаться миллионов: Минкультуры отказывается отдать области усадьбу Расторгуевых-Харитоновых

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-26T16:31:30+03:00

В усадьбе до сих пор проходят кружки и секции для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутат Госдумы из Екатеринбурга попросил Министурство культуры передать усадьбу Харитонова, которая стоит на Вознесенской горке по адресу Карла Либкнехта, 44, городу или области, но получил отказ. Мэрия уральской столицы платит правительству деньги за аренду здания, где проходят детские занятия творчеством.

- Федералы не хотят лишиться миллионов, которые наша мэрия платит за размещение кружков и секций, - пишет в Facebook Андрей Альшевских. - Как объясняет замминистра Николай Овсиенко, деньги, получаемые с аренды помещений, тратятся на реставрацию разрушающихся памятников архитектуры. Каких угодно, кроме самой усадьбы. Я, конечно, продолжу переубеждать ведомство. Городской Дворец творчества занимает здание более 70 лет. Оно его по праву. А муниципалитет даже при желании не может вложиться в столь необходимый капремонт.

Напомним, что усадьба Расторгуевых-Хариновых является памятником архитектуры федерального значения. За зданием находится Харитоновский парк с прудом и ротондой, где любят отдыхать горожане. Изначально усадьба принадлежала золотопромышленникам, а в советские времена там находился Дворец школьников и пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU