2019-06-26T16:06:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге оперативники устроили засаду и задержали угонщиков Hyundai

Кражей машин занимались трое мужчин - им грозит до шести лет лишения свободы
Дарья РЯБОВА
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Мужчины угнали машину с помощью специального оборудования Фото: УМВД ЕкатеринбургаМужчины угнали машину с помощью специального оборудования Фото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили слежку за предполагаемыми угонщиками иномарок и по горячим следам задержали их в гараже, куда злоумышленники пригнали украденный автомобиль. Угоном промышляли трое местных жителей, которые сейчас подозреваются в краже Hyundai Solaris, стоявшего у дома 4а по переулку Сухой.

- Следственное подразделение городского УМВД возбудило уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Преступников ждет лишение свободы на срок до шести лет, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Согласно версии следствия, в ночь с 17 на 18 июня группа неизвестных при помощи специального оборудования вскрыла приглянувшийся им Hyundai и приехала на нем в гараж, арендованный для хранения похищенного транспорта. Все это время сыщики уголовного розыска вели наружное наблюдение за угонщиками, и, как только похищенный автомобиль заехал в гараж, полицейские вышли из укрытия и задержали трех мужчин 24-х, 30-ти и 33-х лет.

Оперативники нашли у злоумышленников радиоэлектронное оборудование, которое они применяли при совершении кражи, ключ от замка зажигания Hyundai. Всё это сотрудники конфисковали, как и машину Hyundai Sonata, на которой мужчины совершали свои преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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