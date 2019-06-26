2019-06-26T15:41:10+03:00
Происшествия

В Березовском 12-летний мальчик на велосипеде угодил под колеса Hyundai

Велосипедист выезжал на проезжую часть из магазина
Дарья РЯБОВА
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Мальчик не посмотрел на дорогу Фото: ГИБДД Свердловской областиМальчик не посмотрел на дорогу Фото: ГИБДД Свердловской области
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В Березовском 12-летний школьник попал под машину, когда выезжал из местного магазина. На проезжей части не было пешеходного перехода, мальчик даже не посмотрел по сторонам и выехал на дорогу, где двигался автомобиль Hyundai IX-35. Водитель иномарки не успел вырулить и сбил подростка.

- С наступлением лета на улицах и дорогах уральского региона с геометрической прогрессией растет количество велосипедистов, в том числе и малолетних, - рассказывают в пресс-службе Управления ГИБДД Свердловской области. - К сожалению, анализ происшествий с их участием показывает, что дети либо не знают правил очередности проезда, либо выезжают перед близко идущим автомобилем, не покрутив головой, то есть не убедившись в безопасности.

Школьника доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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