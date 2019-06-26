2019-06-26T15:18:53+03:00
Общество

«Сразу пять мужчин для меня одной»: в Кольцово после поездки в Грузию задержали активистку

Полину Грейсман попросили рассказать о работе в штабе Навального и заставили показать группы в соцсетях
Дарья РЯБОВА
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Полина Грейсман недоумевает, почему ее задержали в Кольцово Фото: скриншот видео "Уральский хронотоп"Полина Грейсман недоумевает, почему ее задержали в Кольцово Фото: скриншот видео "Уральский хронотоп"
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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после прилета их Грузии задержали общественницу Полину Грейсман. Сначала пограничники у девушки забрали загранпаспорт, а после попросили отдать и российский документ. Спустя время пригласили на допрос. Спрашивали про хобби, активности, участие в митингах и работе в штабе Навального. Девушка скрывать ничего не стала. Сидела в 2017 году на ресепшене в приемной кандидата в президенты. Но при этом удивилась, что у нее не стали допытываться про активное участие в протестах за сквер.

- Потом начались вопросы, были ли у меня задержания, - рассказывает Полина Грейсман. - Нет, дорогие, сегодня был мой первый раз и сразу пятеро мужчин для меня одной! Дальше пошло веселее, меня попросили показать фотки из отпуска. Ну какая девочка не любит похвастаться фотками с отпуска? Я с радостью начала показывать фотки с пляжа Тбилисского моря, на фоне горы Арарат, которая была окутана туманом.

Также девушку попросили показать группы, в которых состоит девушка в соцсетях, и даже попросили дать название аккаунта в Instagram. Все ответы мужчины в форме записывали на обычный лист бумаги, не составляя никакого протокола.

- Я считаю, что мои права человека были нарушены, - заключает девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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