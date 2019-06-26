Рабочая группа по Храму-на-Драме убрала сквер из списка мест под храм - епархия заявила, что не просила этого делать

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-26T15:04:00+03:00

Вот так может выглядеть храм святой Екатерины, если его решать построить не в сквере, а на территории бывшего приборостроительного завода на набережной. Фото: Галина Соловьева

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В городской Думе Екатеринбурга сегодня рабочая группа собралась, чтобы утвердить список площадок под строительство храма святой Екатерины. Ранее его хотели построить в сквере у Театра драмы, но потом начались недельные протесты и строительство было остановлено.

Рабочая группа должна сейчас организовать опрос населения по тому месту, где надо строить храм. Причем пару недель назад Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от права строить храм в сквере.

Казалось бы, защитникам сквера можно расслабиться. Но оказалось, что все немного сложнее. Так, на сегодняшней встрече участники рабочей группы заочно убрали из списка площадок сквер, аргументируя это тем, что об этом просила епархия и инвесторы. Но следом представители епархии внесли ясность:

- Не надо считать, что раз епархия попросила, то надо это все сделать, - сказал Игумен Вениамин, представитель Екатеринбургской епархии. - Мы не сказали "законно принятые решения обязательно пересмотреть". Эта площадка может там (в опросном листе) находиться. Другое дело, что у нее не будет там шансов выиграть. Граждане проголосовали, площадка не прошла, но это потому, что епархия попросила за нее не голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU