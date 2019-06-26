2019-06-26T14:46:02+03:00
Общество

«Оставил записку»: В Екатеринбурге студент-отличник покончил с собой "из-за группы смерти"

Родители забили тревогу, когда парень не пришел на экзамен
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В Екатеринбурге покончил с собой студент кулинарного техникума. Родители забили тревогу, когда 18-летний парень не пришел на экзамен. На телефонные звонки он не отвечал. Дверь в квартире не открывал. Чтобы попасть в жилье отцу пришлось вызывать спасателей, которые залезли в квартиру через балкон. Парня обнаружили в одной из комнат, он был уже мертв.

- На месте сотрудники полиции обнаружили предсмертную записку «Они сказали, что если я убью себя, они вас не тронут», - рассказывают источники в силовых структурах.

По одной из версии юноша свел счеты с жизнью из-за так называемых «Групп смерти». Сотрудники полиции нашли у него три страницы сомнительного содержания в социальных сетях.

За помощь в подготовке материала благодарим группу "Вконтакте" "Лампа"

ИСТОЧНИК KP.RU

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