Волонтеры, отзовитесь: екатеринбургский фестиваль STENOGRAFFIA ищет помощников для художников

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-26T14:09:30+03:00

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С 5 по 7 июля в Екатеринбурге в 10-ый раз пройдет масштабный общероссийский фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Его организаторы активно ищут волонтеров, которые помогли бы художникам при создании шедевров стрит-арта.

Обязанности волонтеров разнообразны. Им предстоит встречать граффитистов из других городов, сопровождать их по Екатеринбургу, рассказывать об особенностях уральской столицы и знакомить гостей с ее главным «холстом» - улицами. Особенно активные и отзывчивые помощники даже смогут попутешествовать с командой граффитистов по другим городам: Омску, Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийску и Томску. Стать волонтером способен любой желающий.

Уникальные арт-объекты появятся на улицах 13 населенных пунктов. Присоединиться к команде фестиваля и стать волонтером нетрудно. Для этого нужно:

-Сейчас волонтерство обретает новое понимание: это возможность каждого воплотить в жизнь свои творческие стремления и таланты. Многие крупные мероприятия проходят успешно именно благодаря волонтерской помощи. На STENOGRAFFIA каждый из вас станет частью живого искусства. В ваших руках будет целый город, который вы сможете преобразить! – приглашает всех желающих администрация Екатеринбурга: МКУ «Столица Урала» уже давно помогает команде фестиваля.

Фото: организаторы фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU