2019-06-26T12:31:52+03:00
Общество

Депутаты Екатеринбурга попросили прокуратуру пересмотреть сделку по продаже бани «Бодрость»

Как считают народные избранники, земля под общественной баней обошлась покупателям слишком дешево
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Депутаты хотят выяснить, сколько город потерял на этой сомнительной сделкеДепутаты хотят выяснить, сколько город потерял на этой сомнительной сделкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На очередном заседании Городской Думы в Екатеринбурге депутаты подняли проблему продажи земли площадью четыре тысячи квадратных метров, которая находилась под баней «Бодрость» в центре уральской столицы на Куйбышева, 42. Избранники народа обратились в прокуратуру, полицию и следственный комитет с просьбой рассмотреть темную историю исчезновения городской бани.

Сначала она была муниципальной, а потом перешла в руки частников. Причем досталась земля предпринимателям, как считают депутаты, за копейки. В прошлом году её выкупили за 6,5 миллионов рублей,а за сам банный комплекс заплатили 67 миллионов рублей. По мнению Григория Вихарева и других общественников, эту землю должны были оценить, как минимум, в шесть раз больше.

- Который раз сталкиваемся с непонятными схемами, - негодует коммунист Роман Ступников. - В первый раз получили обещание поставить школу, а сейчас ушла и баня, и земля, и все на свете. Нам зачем эти ООО, доли в них, мутные вещи с переходами туда-сюда. А потом бац — и участок в центре города улетел за шесть миллионов. Какой профит получил от этого город?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW
В Полевском сотрудники больницы, где ребенку ввели просроченное лекарство, отделались выговорами
Система не работает: прокуратуру просят наказать мэрию Екатеринбурга за платные парковки
Отметила в билете дни рождения домочадцев: уралочка выиграла в лотерее восемь миллионов рублей
К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до молочного производства в селе Новопышминское
Почта России создала для Ural Music Night открытки, которые можно будет бесплатно отправить в любой конец России
Родня участников группы Дятлова просит СКР провести объективное расследование трагедии на перевале
В Екатеринбурге на Плотинке откроется информационный центр Ural Music Night
Уральские военные усилили охрану на Белоярской АЭС
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
К границе Урала и Сибири: «КП-Екатеринбург» отправилась в первый в своей истории автопробег
Мэр одобрил: в Екатеринбурге появится новый жилой квартал
В Невьянске мужчину отказывались госпитализировать четыре дня, а потом пришлось удалить желчный пузырь
Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы
В Екатеринбурге мошенник, который выманивал из людей деньги, представляясь полицейским, сядет в тюрьму на три года
В конце июня в Екатеринбург вернется лето
Это борьба со всем другим: Познер пристыдил москвичей, которые не поддержали протесты за сквер в Екатеринбурге
С 1 июля в Свердловской области поднимутся цены на газ
Легендарный хоккеист Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером
В аэропорту «Кольцово» рейс задержали на полтора часа из-за поврежденного колеса
На Урале суд наказал гомофоба за комментарий после жалобы представителей ЛГБТ
Мэрия Екатеринбурга сказала окончательное «нет» референдуму по статусу сквера у Драмтеатра
Скандальный депутат Гордумы Екатеринбурга обратится к губернатору по поводу повышения тарифов ЖКХ