Депутаты Екатеринбурга попросили прокуратуру пересмотреть сделку по продаже бани «Бодрость»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-26T12:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередном заседании Городской Думы в Екатеринбурге депутаты подняли проблему продажи земли площадью четыре тысячи квадратных метров, которая находилась под баней «Бодрость» в центре уральской столицы на Куйбышева, 42. Избранники народа обратились в прокуратуру, полицию и следственный комитет с просьбой рассмотреть темную историю исчезновения городской бани.

Сначала она была муниципальной, а потом перешла в руки частников. Причем досталась земля предпринимателям, как считают депутаты, за копейки. В прошлом году её выкупили за 6,5 миллионов рублей,а за сам банный комплекс заплатили 67 миллионов рублей. По мнению Григория Вихарева и других общественников, эту землю должны были оценить, как минимум, в шесть раз больше.

- Который раз сталкиваемся с непонятными схемами, - негодует коммунист Роман Ступников. - В первый раз получили обещание поставить школу, а сейчас ушла и баня, и земля, и все на свете. Нам зачем эти ООО, доли в них, мутные вещи с переходами туда-сюда. А потом бац — и участок в центре города улетел за шесть миллионов. Какой профит получил от этого город?

ИСТОЧНИК KP.RU