Отметила в билете дни рождения домочадцев: уралочка выиграла в лотерее восемь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-26T11:46:58+03:00

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Наталья Иванова - не из тех, кто каждый день посещает киоски в надежде найти счастливый билетик. То, что с ней случилось, пожалуй, можно назвать чистой воды удачей. Просто однажды зашла киоск «Столото», приобрела один единственный лотерейный билет и повезло! С первого же раза заработала 8 132 376 рублей.

- Все отмеченные в билете числа — дни рождения моих домочадцев, — рассказывает победительница лотереи Наталья Иванова. — Как только проверила результаты тиража, сразу же сообщила семье: «Мы богаты!».

Наталья, в отличие от многих других счастливчиков, сохраняет трезвость ума и не разбрасывается обещаниями, что отдаст деньги родственникам или на благотворительность. Не придумала она и более приятных способов потратить выигранные деньги. Не кричит, что полетит на Мальдивы или заполнит весь гардероб платьями от Шанель. Работаю экономистом на уральском заводе, женщина научилась работать с деньгами, поэтому сразу же подошла к делу серьезно - положит свои миллионы в банк, а уже потом и подумает, что с ними делать.

ИСТОЧНИК KP.RU