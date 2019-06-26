2019-06-26T11:29:08+03:00
Звезды

Почта России создала для Ural Music Night открытки, которые можно будет бесплатно отправить в любой конец России

Открытки будут раздаваться в информационном центре фестиваля
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Теперь каждый может отправить привет с фестиваля Фото: Свердловское отделение почты РоссииТеперь каждый может отправить привет с фестиваля Фото: Свердловское отделение почты РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В «Ночь музыки» уральцы смогут не только насладиться невероятной атмосферой фестиваля и посмотреть на звезд эстрады, но и получат возможность отправить «привет» родным и друзьям. Причем сделать это можно бесплатно - письмо дойдет в любую точку страны. Получить памятную открытку можно будет в день фестиваля 28 июня в информационном центре UMN, который находится на площади Труда возле Памятника Татищеву и де Геннину. Работать инфоцентр начнет еще в 12:00, а закроется в 01:30.

- Макет почтовой открытки создан дизайнерами Ural Music Night и выполнен в фирменном стиле фестиваля, - рассказывают в пресс-службе Свердловского отделения Почты России. - Дизайн открытки разработало РА «Восход» с характерными рваными контурами и силуэтом Уральских гор. На открытке изображено здание Главпочтамта и символика Уральской ночи музыки.

Помимо того, что гости «Ночи музыки» получат открытку, так они еще смогут поставить на ней оттиск почтового штампеля, также изготовленного специально для фестиваля. Напомним, что это уже пятая «Уральская ночь музыки». В этот раз она пройдет на 75 музыкальных площадках. На них выступят более двух тысяч музыкантов из 20 стран. Гости фестиваля услышат музыку более 60 стилей, жанров и направлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ural Music Night-2019 в Екатеринбурге: программа фестиваля, хедлайнеры. На «Ночь музыки» в этом году приедут ЛСП, Little Big, Maruv и другие звезды (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW
В Полевском сотрудники больницы, где ребенку ввели просроченное лекарство, отделались выговорами
Депутаты Екатеринбурга попросили прокуратуру пересмотреть сделку по продаже бани «Бодрость»
Система не работает: прокуратуру просят наказать мэрию Екатеринбурга за платные парковки
Отметила в билете дни рождения домочадцев: уралочка выиграла в лотерее восемь миллионов рублей
К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до молочного производства в селе Новопышминское
Родня участников группы Дятлова просит СКР провести объективное расследование трагедии на перевале
В Екатеринбурге на Плотинке откроется информационный центр Ural Music Night
Уральские военные усилили охрану на Белоярской АЭС
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
К границе Урала и Сибири: «КП-Екатеринбург» отправилась в первый в своей истории автопробег
Мэр одобрил: в Екатеринбурге появится новый жилой квартал
В Невьянске мужчину отказывались госпитализировать четыре дня, а потом пришлось удалить желчный пузырь
Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы
В Екатеринбурге мошенник, который выманивал из людей деньги, представляясь полицейским, сядет в тюрьму на три года
В конце июня в Екатеринбург вернется лето
Это борьба со всем другим: Познер пристыдил москвичей, которые не поддержали протесты за сквер в Екатеринбурге
С 1 июля в Свердловской области поднимутся цены на газ
Легендарный хоккеист Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером
В аэропорту «Кольцово» рейс задержали на полтора часа из-за поврежденного колеса
На Урале суд наказал гомофоба за комментарий после жалобы представителей ЛГБТ
Мэрия Екатеринбурга сказала окончательное «нет» референдуму по статусу сквера у Драмтеатра
Скандальный депутат Гордумы Екатеринбурга обратится к губернатору по поводу повышения тарифов ЖКХ