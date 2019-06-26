Почта России создала для Ural Music Night открытки, которые можно будет бесплатно отправить в любой конец России

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-26T11:29:08+03:00

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В «Ночь музыки» уральцы смогут не только насладиться невероятной атмосферой фестиваля и посмотреть на звезд эстрады, но и получат возможность отправить «привет» родным и друзьям. Причем сделать это можно бесплатно - письмо дойдет в любую точку страны. Получить памятную открытку можно будет в день фестиваля 28 июня в информационном центре UMN, который находится на площади Труда возле Памятника Татищеву и де Геннину. Работать инфоцентр начнет еще в 12:00, а закроется в 01:30.

- Макет почтовой открытки создан дизайнерами Ural Music Night и выполнен в фирменном стиле фестиваля, - рассказывают в пресс-службе Свердловского отделения Почты России. - Дизайн открытки разработало РА «Восход» с характерными рваными контурами и силуэтом Уральских гор. На открытке изображено здание Главпочтамта и символика Уральской ночи музыки.

Помимо того, что гости «Ночи музыки» получат открытку, так они еще смогут поставить на ней оттиск почтового штампеля, также изготовленного специально для фестиваля. Напомним, что это уже пятая «Уральская ночь музыки». В этот раз она пройдет на 75 музыкальных площадках. На них выступят более двух тысяч музыкантов из 20 стран. Гости фестиваля услышат музыку более 60 стилей, жанров и направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU