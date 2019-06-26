В Екатеринбурге на Плотинке откроется информационный центр Ural Music Night

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-26T11:01:20+03:00

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Осталось всего три дня до грандиозного музыкального фестиваля Ural Music Night, который накроет Екатеринбург вечером 28 июня и продлится всю ночь. Уральцев ждут выступления известных артистов Little Big, ЛСП, Хаски, Maruv и BrainStorm. По всему городу будут работать около 75 площадок. Но уже сегодня, 29 июня в 15:00 на Плотинке возле памятника основателям Екатеринбурга начнет работать первая площадка - информационный центр, где жители уральской столицы смогут узнать всё о грядущем фестивале.

- Инфоцентр Ночи музыки - это отправная точка маршрута поклонника фестиваля, - рассказывают организаторы UMN. - В центре можно получить консультацию о работе всех площадок, взять буклет и получить наборы поклонника, купить наш стильный мерч, а также поучаствовать в спонсорских активностях, выиграть призы и, конечно, послушать музыку молодых команд - от панка до электроники.

Информационный центр будет работать и в другие дни. 27 июня он будет открыт с 14:00 до 22:00, а 28 июня, в день фестиваля, будет принимать гостей с 12:00 до 01:30. Также 26 и 27 июня в инфоцентре выступят молодые уральские рок-группы.

ИСТОЧНИК KP.RU