Уральские военные усилили охрану на Белоярской АЭС

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-26T10:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Подразделения борьбы с диверсионными группами из состава мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО провели усилили защиту на охраняемых объектах Среднего Урала: Белоярской атомной электростанции, ключевых- гидротехнических сооружениях и автомобильном мосту через Исеть.

- Получив сигнал, группы оперативно переместились к назначенным объектам, организовали патрулирование, наладили взаимодействие с местными органами полиции, - уточняют в пресс-службе ЦВО ход операции.

Военнослужащие отработали моменты поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионных групп, а также решение других задач во взаимодействии с правоохранительными органами на объектах.

Также в пресс-службе Белоярской АЭС рассказали, как провели противоаварийную тренировку. Чтобы создать наиболее тяжёлый сценарий, разработчики выбрали небывалое для данной местности землетрясение в 7 баллов. При этом на энергоблоках моделировались различные нештатные ситуации так называемого запроектного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU