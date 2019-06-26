2019-06-26T10:22:59+03:00
Общество

Уральские военные усилили охрану на Белоярской АЭС

ЦВО проверило боевую готовность на важных государственных объектах
Дарья РЯБОВА
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Военнослужащие усилили безопасность на ключевых объектахВоеннослужащие усилили безопасность на ключевых объектахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подразделения борьбы с диверсионными группами из состава мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО провели усилили защиту на охраняемых объектах Среднего Урала: Белоярской атомной электростанции, ключевых- гидротехнических сооружениях и автомобильном мосту через Исеть.

- Получив сигнал, группы оперативно переместились к назначенным объектам, организовали патрулирование, наладили взаимодействие с местными органами полиции, - уточняют в пресс-службе ЦВО ход операции.

Военнослужащие отработали моменты поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионных групп, а также решение других задач во взаимодействии с правоохранительными органами на объектах.

Также в пресс-службе Белоярской АЭС рассказали, как провели противоаварийную тренировку. Чтобы создать наиболее тяжёлый сценарий, разработчики выбрали небывалое для данной местности землетрясение в 7 баллов. При этом на энергоблоках моделировались различные нештатные ситуации так называемого запроектного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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