Мэр одобрил: в Екатеринбурге появится новый жилой квартал

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-26T09:47:57+03:00

Район находится недалеко от центра и рядом с озером Шарташ. Фото: Яндекс. Карты

Его построят в микрорайоне ЖБИ

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 25 июня подписал постановление о создании проекта планировки и межевания территории, где сейчас расположены законсервированные цеха завода ЖБИ.

На этом месте «Группа ЛСР» возведет новый жилой квартал. Проектная документация будет разработана до конца этого года. Ранее в рамках реорганизации завода производство перенесли в цех №7, также здесь снесли открытый склад цеха №4, дробильно-помольное помещение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы.

Осенью на заводе снесут гараж и подготовят площадку для застройки.

- Наша цель – снижение неблагоприятной экологической нагрузки завода на микрорайон, - говорит генеральный директор «ЛСР. Недвижимость - Урал» Владимир Крицкий.

По его словам для будущей строительной площадке уже есть все необходимые сети, что позволит снизить затраты на возведение домов и конечную цену на новое жилье.

Всего компания застроит 25 га неиспользуемых заводом земель.

ИСТОЧНИК KP.RU