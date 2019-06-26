Сегодня в Екатеринбурге решат, строить ли храм в сквере у Тетра драмы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-26T09:24:27+03:00

Акции в защиту сквера длились целую неделю и закончились тем, что власти убрали забор вокруг стройплощадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пару недель назад Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от права строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Поводом к тому послужили акции в защиту сквера, которые проходили в мае. Однако окончательное решение об исключении сквера из списка стройплощадок должны будут принять сегодня на заседании специальной рабочей группы.

- В повестке - утверждение списка площадок для строительства, обсуждение предложений о дате и сроках проведения опроса, методиках его проведения, формах опросного листа, минимальной численности жителей, участвующих в опросе, - сообщают в пресс-службе екатеринбургской городской Думы.

Заседание начнется в 16.00. Мы будем следить за ним в режиме онлайн-трансляции на сайте «Комсомольской правды»

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ИСТОЧНИК KP.RU