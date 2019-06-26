Это борьба со всем другим: Познер пристыдил москвичей, которые не поддержали протесты за сквер в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-26T08:41:46+03:00

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Владимир Познер высказался по поводу истории со сквером в Екатеринбурге. Журналист в интервью на телеканале «Дождь» признался, что не понимает москвичей, которые не вышли на улицы столицы поддержать борьбу екатеринбуржцев за сквер возле Театра драмы.

- Я выхожу на улицу, когда это касается меня лично, - считает Владимир Познер. - Даже вот этот парк или сад, но это мой сад, я там гулял, черт возьми, я не хочу, чтобы там храм был. Но это в Екатеринбурге. В Москве-то никто не вышел по поводу этого сада. По идее должны были, потому что на самом деле это борьба не за сад, а борьба с другим совсем. Пока что в нашем обществе, в котором нет демократии вот здесь (прим.ред. - показывает на голову), люди не очень-то понимают, почему это должно быть.

Также в интервью Владимир Познер сравнил стояние за сквер с митингами в поддержку Голунова. Напомним, что Екатеринбурге около недели с 13 по 19 шли протесты. Неравнодушные люди протестовали против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU