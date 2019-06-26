2019-06-26T07:23:56+03:00
Спорт

Легендарный хоккеист Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером

5 июня олимпийский чемпион подписал контракт с уральским ХК
Дарья РЯБОВА
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Спустя много лет, Дацюк вернулся в ЕкатеринбургСпустя много лет, Дацюк вернулся в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выдающийся хоккеист Павел Дацюк, которого не так давно заполучил хоккейный клуб «Автомобилист» продолжит выступать под своим счастливым номером 13. О нем и других новый игроках говорится на страницах команды в социальных сетях.

- Павел Дацюк известен всему миру под номером 13, в «Автомобилисте» он продолжит выступать под ним, - объясняют болельщикам.

Джефф Плэтт будет играть под своим любимым 16-м номером, Брукс Мэйсек под привычным 17-м. 22-й номер занял Питер Холланд, 61-й - Евгений Мозер, 65-й Павел Воробей, 77-й Федор Беляков. Никита Сетдиков сменил номер на 27-й, его прошлый 78-й взял себе Дмитрий Корчемкин. Максим Березин уже много лет играет с цифрой 5 на свитере, она же будет у него и в нашей команде. Рафаэль Батыршин будет выступать под 8-м номером, а Ефим Гуркин взял себе номер 67.

Напомним, что Павел Дацюк является Олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свою карьеру Павел в 1996 году начинал именно в Екатеринбурге, выступая за клуб «Спартак». Затем долгое время играл в американском ХК «Детройт Ред Уингз». 5 июня хоккеист подписал годовой контракт с «Автомобилистом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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