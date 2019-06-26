В аэропорту «Кольцово» рейс задержали на полтора часа из-за поврежденного колеса

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-26T06:36:40+03:00

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Инцидент, связанный с поломкой шасси у самолета компании «Аэрофлот», произошел во вторник вечером в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

Как выяснилось, при осмотре воздушного судна после предыдущего рейса было обнаружено поврежденное колеса, после чего специалистам пришлось проверить взлетно-посадочную полосу. При этом не было обнаружено никаких поврежденных предметов.

После этого поврежденное колесо заменили и подготовили самолет к вылету из Екатеринбурга в Москву. Изначально борт должен был отправиться из Екатеринбурга в 21:00 по Москве, однако по факту вылетел только в 22:26.

ИСТОЧНИК KP.RU