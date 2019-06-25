2019-06-25T22:17:44+03:00
Общество

На Урале суд наказал гомофоба за комментарий после жалобы представителей ЛГБТ

Мужчине придется заплатить 5 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
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Сысертский районный суд выписал штраф в 5 тысяч рублей местному жителю за комментарий в соцсети.

Мужчина в группе “Новости Шеремета: девять с половиной” оставил оскорбительный комментарий в отношении представителей ЛГБТ. В сообществе негативно восприняли “наезд” и написали заявление в органы правопорядка.

В итоге суд впервые в Свердловской области квалифицировал оскорбительные слова в адрес гомосексуалистов как правонарушение по статьей “Возбуждение ненависти либо вражды” и присудил неанонимному пользователю штраф.

Нехорошие слова в адрес ЛГБТ были оставлены под новостью про конкурс “Толерантный мир”, который проходил полгода назад в одной из школ Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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