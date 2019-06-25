Мэрия Екатеринбурга сказала окончательное «нет» референдуму по статусу сквера у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 21:58 2019-06-25T22:01:10+03:00

Противостояние в сквере едва не довело до референдума Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Избирательная комиссия Екатеринбурга, рассмотрев обращение городских общественников о проведении референдума об определении статуса земли в сквере у Драмтеатра, решила отказать в регистрации документов.

Бумаги проверили на заседании 25 июня, для этого использовали автоматизированную систему “Выборы”. Также для проверки были получены сведения о членах инициативной группы по референдуму в Управлении миграции свердловской полиции.

12 жителей Екатерн=инбурга еще 11 июня обратились в мэрию с ходатайством о регистрации группы для проведения референдума. В документе предлагалось для голосования два варианта “За сквер” с целью сохранения в нем зеленых насаждений и “За храм” с сохранением за сквером статуса “земли религиозного назначения”. В этом случае в сквере предполагается возвести Храм святой Екатерины.

Комиссия по итогам заседания отказала в регистрации инициативной группы, заявив о допущенных нарушениях в документах.

Уже 26 июня пройдет заседание рабочей группы по вопросу организации опроса граждан, где участники намерены определить список мест под строительство собора. Этот список будет предложен для голосования этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU