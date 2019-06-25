2019-06-25T18:28:01+03:00
Дом. Семья

Последний раз видели возле киоска с шаурмой: на вокзале Екатеринбурга ищут кошку, которая сбежала из купе поезда

Дусю везли к своим хозяева в поезде «Новосибирск- Казань»
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Георгий ВоронецкийФото: Георгий Воронецкий
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В Екатеринбурге ищут кошку, которая убежала из купе поезда. Дусю перевозили из Новосибирска в Казань не сами хозяева, а сопровождающие. Во время остановки в столице Урала сосед не закрыл двери купе, и животное ускользнуло в сторону железнодорожного вокзала.

- Ей три года, но она маленькая по размеру. Окрас серый, разных оттенков в черную полоску. У кошки нет одного клыка сверху, - описывает Дусю хозяин Георгий Воронецкий.

Георгий разослал объявления по всем пабликам в социальных сетях. Почти сразу на них начали откликаться люди. Говорят, Дусю даже видели возле киоска с шаурмой на привокзальной площади. А одна девушка искала потеряшку полтора часа, но не нашла.

- Или, если есть возможность, возьмите ненадолго на передержку. Она не болеет, без паразитов, очень спокойная и приучена к туалету. Откликается на кличку Дуся, но не всегда, - просит Георгий.

Всем кто видел кошку Дусю, следует звонить по телефону: 8-987-234-01-21(Георгий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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