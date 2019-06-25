2019-06-25T18:21:02+03:00
Дом. Семья

В Каменске-Уральском нашли медведя, который напугал весь город

Гостя из леса загнали на дерево собаки
Лев ИСТОМИН
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Мишка напугал весь городМишка напугал весь городФото: Алексей БУЛАТОВ
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В третьем по величине городе Свердловской области Каменск-Уральский с выходных ищут медведя, которого горожане видели в нескольких разных местах. Ни одному очевидцу до сегодняшнего дня не удавалось сфотографировать опасного гостя, потому что местные жители, увидев медведя, спешили ретироваться. Также чаще всего поступал и сам мишка.

На поиски медведя выходили спасателя МЧС, инспектор Росохотнадзора и даже сотрудники полиции. Однако никаких следов гостя из леса найти не удавалось. Люди же продолжали сообщать по телефону «112» о том, что видели медведя то на полянке, то на дереве.

И вот сегодня наконец-то появилось фото медведя на дереве. Его опознали очевидцы, пишет портал KU66.RU.

Мишка забрался на березу, а после - ушел в лес. Фото: портал KU66.RU

Мишка забрался на березу, а после - ушел в лес. Фото: портал KU66.RU

Фото медведя сделали в лесном массиве в сторону Барабановского тракта. Об этом сообщили в мэрии города.

- У нас возле Каменска бродит. Собаки загнали медведя на березу в углу на болоте, справа перед кругом на Барабаново. Отстрел запретили, он ушел, - рассказала сотрудницы городской администрации.

Напомним, что ранее о встрече с диким зверем рассказала местная жительница Ирина. Его видели возле одного из супермаркетов, а также у забора детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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