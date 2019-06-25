В Екатеринбурге промышленники прикрыли известный телеканал

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-25T18:05:29+03:00

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В Екатеринбурге закрылся известный телеканал с 22-летней историей «АТН». Канал принадлежал Уральской горно-металлургической компании, руководство которой приняло решение не выделять на него средства.

После официального закрытия сотрудники АТН попрощались с аудиторией в социальных сетях.

- Мы прощается с вами. Спасибо за то, что были с нами все это время: смотрели наши проекты, присылали ваши новости, комментировали. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже, - говорится в прощальном сообщении.

Отметим, что телеканал в Екатеринбурге начал работу в 1997 году.

ИСТОЧНИК KP.RU