2019-06-25T17:33:34+03:00
Общество

Из-за ливня Екатеринбург встал в пробки

Заторы наблюдаются не только в центре города
Лев ИСТОМИН
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Пробки наблюдаются в нескольких районах городаПробки наблюдаются в нескольких районах городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник вечером Екатеринбург застыл в 10-балльных пробках из-за сильного ливня, который прошел в городе ближе к вечеру.

Заторы на дорогах наблюдаются в центре города и нескольких спальных районах. Очень плотное движение на проспекте Ленина, улицах Малышева, Халтурина, Белинского, Челюскинцев, проспекте Космонавтов, где автомобили едут со скоростью до 10 километров в час.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Также серьезные затруднения в движении наблюдаются на отдельных участках ЕКАД. Ранее МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Свердловской области: в регионе идут грозы, дожди с градом, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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