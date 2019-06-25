2019-06-25T17:07:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге молодого человека сбили на пешеходном переходе

Там не работал светофор
Дарья РЯБОВА
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Мужчина отделался сотрясением головного мозгаМужчина отделался сотрясением головного мозгаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице на пересечении улиц Блюхера и Студенческой сбили 21-летнего парня, который переходил дорогу. Как говорят очевидцы, в тот момент на пешеходном переходе не работал светофор.

- Молодой человек получил сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Daewoo Nexia сбил пешехода, переходившего дорогу.

Как уверяют свидетели аварии, молодой человек был весь в крови. Подняться ему помогли другие пешеходы. После ДТП на месте работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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