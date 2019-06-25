В Екатеринбурге молодого человека сбили на пешеходном переходе
Там не работал светофор
Мужчина отделался сотрясением головного мозгаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В уральской столице на пересечении улиц Блюхера и Студенческой сбили 21-летнего парня, который переходил дорогу. Как говорят очевидцы, в тот момент на пешеходном переходе не работал светофор.
- Молодой человек получил сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Daewoo Nexia сбил пешехода, переходившего дорогу.
Как уверяют свидетели аварии, молодой человек был весь в крови. Подняться ему помогли другие пешеходы. После ДТП на месте работали сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU