2019-06-25T16:00:43+03:00
Общество

Обратились к Путину: актеров МХАТа пугают рейдерскими мыслями Никиты Михалкова

В театре, которым руководила Татьяна Доронина, громкий скандал
Лев ИСТОМИН
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Актеры надеются, что Михалков не претендует на их зданиеАктеры надеются, что Михалков не претендует на их зданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Актеры МХАТ им. Горького обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР 85-летнюю Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. В конце 2018 года пост занял Эдуард Бояков. Сотрудники МХАТа недовольны тем, что сейчас многих актеров переводят на краткосрочные контракты, а на сцене показывают низкопробные постановки.

- Нас всех пугают сокращением, - говорит заслуженная артистка России Лидия Матасова, которая работает в театре 23 года.

По ее словам, угроза увольнения нависла даже над ведущими актерами, в числе которых – исполнитель главной роли в сериале «Шеф» Андрей Чубченко. Его назвали предателем из-за отказа подписать краткосрочный контракт.

Здание театра находится в центоре Москвы. Фото: Яндекс.Карты

Здание театра находится в центоре Москвы. Фото: Яндекс.Карты

Подписать краткосрочные контракты членов труппы убеждает, как пишет «EG.ru», бывший помощник Татьяны Дорониной Валентин Клементьев, который прикрывает свою позицию Никитой Михалковым.

- Мол, к нам подумывает прийти сам Никита Михалков, чтобы забрать наше здание в центре Москвы. Лично мне в это не хочется верить, я всегда уважала Никиту Сергеевича и надеюсь, что это неправда. Иначе это безнравственно. Народных-то артистов пока у нас не трогают, но их не так много. Татьяну Васильевну Доронину нельзя было убирать с ее поста. При ней театр работал хорошо, мы собирали полный зал, играли спектакли, - говорит актриса.

Сейчас зритель приходит в театр реже, продолжает описывать ситуацию артистка культурного учреждения, часть из них смотрит постановки по приглашениям. К тому же театр оккупировали чужие актеры – Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. Они играют в антерпризе Андрона Кончаловского. Получается, что пришлые люди уже используют театр в качестве съемной площадке.

Эдуард Бояков Фото: Евгения ГУСЕВА

Эдуард БояковФото: Евгения ГУСЕВА

В отчаянии актеры написали письмо главе государства, потому что не знают, кто еще может им помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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