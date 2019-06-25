После Прямой линии с Путиным регоператор придумал, как очистить Верхнюю Салду от мусора

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-25T15:15:17+03:00

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Небольшой уральский городок Верхняя Салда прогремел на всю Россию после Прямой линии Владимиром Путиным, когда местный житель пожаловался на плохую работу регоператора (прим.ред. - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Но компания «Рифей» открещивается и винит в оставленном мусоре предпринимателя. Теперь регоператор подал в полицию заявление, чтобы найти бизнесмена, выбросившего ящики из-под овощей, упаковки и коробки.

- Подобное складирование мусора - нарушение закона, - объясняет пресс-служба регоператора. - Предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором и выбрасывать отходы только в специально определенные для них места. Привозить и сваливать мусор на площадки жителей многоквартирных домов - запрещено.

После Прямой линии с президентом появляется всё больше подобных фото и видео, где видно, как подъезжают машины с мусором и выбрасывают его на контейнерные площадки во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU