2019-06-25T15:15:17+03:00
Общество

После Прямой линии с Путиным регоператор придумал, как очистить Верхнюю Салду от мусора

Компания «Рифей» разыскивает предпринимателя за отходы, которые попали на федеральные каналы
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
В истории с мусором в Верхней Салде обвиняют предпринимателяВ истории с мусором в Верхней Салде обвиняют предпринимателяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Небольшой уральский городок Верхняя Салда прогремел на всю Россию после Прямой линии Владимиром Путиным, когда местный житель пожаловался на плохую работу регоператора (прим.ред. - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Но компания «Рифей» открещивается и винит в оставленном мусоре предпринимателя. Теперь регоператор подал в полицию заявление, чтобы найти бизнесмена, выбросившего ящики из-под овощей, упаковки и коробки.

- Подобное складирование мусора - нарушение закона, - объясняет пресс-служба регоператора. - Предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором и выбрасывать отходы только в специально определенные для них места. Привозить и сваливать мусор на площадки жителей многоквартирных домов - запрещено.

После Прямой линии с президентом появляется всё больше подобных фото и видео, где видно, как подъезжают машины с мусором и выбрасывают его на контейнерные площадки во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обратились к Путину: актеров МХАТа пугают рейдерскими мыслями Никиты Михалкова
Больше светофоров - выше безопасность: в Екатеринбурге обновляют пешеходные переходы
В Екатеринбурге разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся
Второй этап путевой кампании начался на Свердловской магистрали
Ремонт дорог в Екатеринбурге - 2019: что и где будут перекрывать
В Свердловской области нашли 82-летнего мужчину, который отправился в лес ловить жуков
«Что может быть мрачнее ипотеки?»: в Екатеринбурге появилось граффити, обращенное к тем, кто берет кредиты
«Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая»: свердловчанки устроили нежные танцы в нижнем белье
Уральские полицейские ищут главаря финансовой пирамиды, который обманывал пенсионеров
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге закроют на два дня
В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека