После Прямой линии с Путиным регоператор придумал, как очистить Верхнюю Салду от мусора
Небольшой уральский городок Верхняя Салда прогремел на всю Россию после Прямой линии Владимиром Путиным, когда местный житель пожаловался на плохую работу регоператора (прим.ред. - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами). Но компания «Рифей» открещивается и винит в оставленном мусоре предпринимателя. Теперь регоператор подал в полицию заявление, чтобы найти бизнесмена, выбросившего ящики из-под овощей, упаковки и коробки.
- Подобное складирование мусора - нарушение закона, - объясняет пресс-служба регоператора. - Предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором и выбрасывать отходы только в специально определенные для них места. Привозить и сваливать мусор на площадки жителей многоквартирных домов - запрещено.
После Прямой линии с президентом появляется всё больше подобных фото и видео, где видно, как подъезжают машины с мусором и выбрасывают его на контейнерные площадки во дворах.
ИСТОЧНИК KP.RU