2019-06-25T15:06:11+03:00
Общество

Больше светофоров - выше безопасность: в Екатеринбурге обновляют пешеходные переходы

На 5 перекрестках установили дорожные знаки и светофоры
Даниил Близнецов
Поделиться:
Дороги в Екатеринбурге стали еще безопаснееДороги в Екатеринбурге стали еще безопаснееФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге специалисты комитета по транспорту обеспокоены безопасностью пешеходов. В июне завершился очередной этап работ: установлены новые дорожные знаки «пешеходный переход» и светодиодные светофоры типа Т7 (желтые мигающие).

Новые знаки появились на пяти перекрестках:

- Бебеля - Пехотинцев

- Объездная дорога - Чусовской тракт

- Таватуйская - Теплоходный

- Таватуйская - Сортировочная

- Базовый переулок - ЦПКиО им. Маяковского

Дорожные знаки установлены по обе стороны проезжей части. Также с мая по июнь специалисты установили 11 светофоров на следующих улицах:

- Студенческая, 24

- Вилонова, 33

- Майкопская, 18

- Пионеров, 8а

- Сибирка, 28

- Мира, 39

- Высоцкого, 6

- Куйбышева, 106

- Вишневая, 26

- Металлургов, 46а

- Ереванская, 2

Новые светофоры появились также и на перекрестках: Бабушкина - Энтузиастов, Войкова - Донская и Красных Командиров - Ползунова.

- Это еще не все. Сейчас мы готовимся к продолжению работ: в этом году предстоит установить обычные светофоры с зеленым и красным сигналами на 10 светофорных объектах. Кроме того, нам осталось смонтировать и разместить еще 3 желтых мигающих светофора, - рассказывают специалисты из комитета по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обратились к Путину: актеров МХАТа пугают рейдерскими мыслями Никиты Михалкова
После Прямой линии с Путиным регоператор придумал, как очистить Верхнюю Салду от мусора
В Екатеринбурге разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся
Второй этап путевой кампании начался на Свердловской магистрали
Ремонт дорог в Екатеринбурге - 2019: что и где будут перекрывать
В Свердловской области нашли 82-летнего мужчину, который отправился в лес ловить жуков
«Что может быть мрачнее ипотеки?»: в Екатеринбурге появилось граффити, обращенное к тем, кто берет кредиты
«Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая»: свердловчанки устроили нежные танцы в нижнем белье
Уральские полицейские ищут главаря финансовой пирамиды, который обманывал пенсионеров
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге закроют на два дня
В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека