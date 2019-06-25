Больше светофоров - выше безопасность: в Екатеринбурге обновляют пешеходные переходы
В Екатеринбурге специалисты комитета по транспорту обеспокоены безопасностью пешеходов. В июне завершился очередной этап работ: установлены новые дорожные знаки «пешеходный переход» и светодиодные светофоры типа Т7 (желтые мигающие).
Новые знаки появились на пяти перекрестках:
- Бебеля - Пехотинцев
- Объездная дорога - Чусовской тракт
- Таватуйская - Теплоходный
- Таватуйская - Сортировочная
- Базовый переулок - ЦПКиО им. Маяковского
Дорожные знаки установлены по обе стороны проезжей части. Также с мая по июнь специалисты установили 11 светофоров на следующих улицах:
- Студенческая, 24
- Вилонова, 33
- Майкопская, 18
- Пионеров, 8а
- Сибирка, 28
- Мира, 39
- Высоцкого, 6
- Куйбышева, 106
- Вишневая, 26
- Металлургов, 46а
- Ереванская, 2
Новые светофоры появились также и на перекрестках: Бабушкина - Энтузиастов, Войкова - Донская и Красных Командиров - Ползунова.
- Это еще не все. Сейчас мы готовимся к продолжению работ: в этом году предстоит установить обычные светофоры с зеленым и красным сигналами на 10 светофорных объектах. Кроме того, нам осталось смонтировать и разместить еще 3 желтых мигающих светофора, - рассказывают специалисты из комитета по транспорту.
ИСТОЧНИК KP.RU