Больше светофоров - выше безопасность: в Екатеринбурге обновляют пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-25T15:06:11+03:00

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В Екатеринбурге специалисты комитета по транспорту обеспокоены безопасностью пешеходов. В июне завершился очередной этап работ: установлены новые дорожные знаки «пешеходный переход» и светодиодные светофоры типа Т7 (желтые мигающие).

Новые знаки появились на пяти перекрестках:

- Бебеля - Пехотинцев

- Объездная дорога - Чусовской тракт

- Таватуйская - Теплоходный

- Таватуйская - Сортировочная

- Базовый переулок - ЦПКиО им. Маяковского

Дорожные знаки установлены по обе стороны проезжей части. Также с мая по июнь специалисты установили 11 светофоров на следующих улицах:

- Студенческая, 24

- Вилонова, 33

- Майкопская, 18

- Пионеров, 8а

- Сибирка, 28

- Мира, 39

- Высоцкого, 6

- Куйбышева, 106

- Вишневая, 26

- Металлургов, 46а

- Ереванская, 2

Новые светофоры появились также и на перекрестках: Бабушкина - Энтузиастов, Войкова - Донская и Красных Командиров - Ползунова.

- Это еще не все. Сейчас мы готовимся к продолжению работ: в этом году предстоит установить обычные светофоры с зеленым и красным сигналами на 10 светофорных объектах. Кроме того, нам осталось смонтировать и разместить еще 3 желтых мигающих светофора, - рассказывают специалисты из комитета по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU