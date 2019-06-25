2019-06-25T15:03:11+03:00
Экономика

Второй этап путевой кампании начался на Свердловской магистрали

Железнодорожники стараются минимизировать неудобства для водителей
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Фото: Руслан КазаковФото: Руслан Казаков
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На Свердловской железной дороге проходит масштабная кампания по ремонту и обновлению пути. На втором этапе, который продлится до 25 августа, планируется обновить путь на направлении Чепца - Екатеринбург - Называевская и Сургут - Новый Уренгой.

240 км пути запланировано отремонтировать на направлении Чепца - Екатеринбург - Называевская (главный ход Транссиба); это 47 % от общего объема работ. Всего в 2019 году на СвЖД планируется обновить 509,2 км пути, заменить 206 стрелочных переводов. Все эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

Одновременно с путевыми работами в летний период на СвЖД проводятся ремонт и модернизация железнодорожных переездов. В 2019 году запланированы работы на 117 объектах.

Переезды на перегонах Ферма - Осенцы и станции Гипсовая будут оборудованы устройством заграждения переездов (УЗП). Также запланирован капитальный ремонт 7 переездов, на 47 объектах будет проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 15 улучшены системы электроснабжения и освещения, на 2 проведена модернизация автоматической переездной сигнализации. На 30 переездах в междупутье уложат гранитную брусчатку, которая устойчива к механическому воздействию, химическим загрязнениям и перепадам температуры.

Во время проведения ремонта железнодорожники стараются минимизировать неудобства для водителей. Все работы проводятся в сжатые сроки, преимущественно в ночное время, когда поток автомобилей значительно ниже. При частичном закрытии переезда движение автотранспорта организуется по одной полосе. В случае полного закрытия совместно с ГИБДД и владельцами автодорог разрабатываются маршруты альтернативного проезда. Информационные аншлаги со схемами объезда устанавливают вблизи ремонтируемых объектов заблаговременно, также водителей предупреждают через СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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