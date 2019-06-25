Ремонт дорог в Екатеринбурге - 2019: что и где будут перекрывать

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-25T15:01:18+03:00

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В этом году по всему Екатеринбургу активно ремонтируют дороги. Главным поводом к этому стал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: к его реализации приступили еще в декабре 2018-го.

-Нацпроект запущен не случайно: в 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют около 139 км автотрасс. Ремонт проводится в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях. Из общего числа 112 км - местные дороги, остальные 27 - находящиеся вне агломераций, - сообщают в ФКУ «Уралуправтодор» - компании, которая отвечает за проект на Урале.

Известно, что в этом году ремонтируют 16 дорог на следующих улицах:

- ул. Малышева (Восточная - Высоцкого)

- ул. Таганская

- ул. Индустрии

- ул. Стрелочников

- ул. Шефская (Блюхера - Фронтовых Бригад)

- ул. Ясная (Московская - Бардина)

- ул. Декабристов (Восточная - Белинского)

- ул. Амундсена (Объездная - Мостовая)

- ул. Куйбышева (Белинского - Восточная)

- ул. Восточная (Первомайская - Челюскинцев)

- ул. Черепанова (Готвальда - Выездной переулок)

- ул. Волгоградская (Ясная - Московская)

- ул. Агрономическая (Рижский переулок - Ферганская)

- ул. Щербакова (Белинского - Щербакова, дом 145)

- ул. Мира (Малышева - Библиотечная)

- ул. Челюскинцев (проспект Космонавтов - Смазчиков)

Кроме того, ремонт ведется на 11 региональных трассах:

- ЕКАД (капитальный ремонт на 6,5 км) - наиболее значимый объект

- Екатеринбург - Полевской (8 км)

- Московский тракт (1,4 км)

- Белоярский - Асбест (5,5 км)

- Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (1,3 км)

- Екатеринбург - Первоуральск (1 км)

- Богданович - Сухой Лог (8 км)

- Екатеринбург - Реж - Алапаевск (7 км)

- Ново-Свердловская нефтебаза, подъезд (4,5 км)

- Верхняя Пышма, подъезд со стороны дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (1,3 км)

- Верхняя Пышма, обход (1 км)

Всего в городе и его окрестностях 1346 км дорог. В начале 2018 года не более 53 % из них соответствовали норме. Остальные же находились в очень плачевном состоянии, и особенно отчетливо это было видно весной, когда начиналось таяние снега. Но если программа будет исполнена добросовестно, уже к концу 2019-го показатель «порядочных» дорог возрастет до 66 %.

ИСТОЧНИК KP.RU