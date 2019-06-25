2019-06-25T14:58:26+03:00
Общество

В Свердловской области нашли 82-летнего мужчину, который отправился в лес ловить жуков

У пенсионера больное сердце
Дарья РЯБОВА
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Мужчину искали до самой ночи Фото: официальная группа поискового отряда "Лиза Алерт" в ВКМужчину искали до самой ночи Фото: официальная группа поискового отряда "Лиза Алерт" в ВКФото: Соцсети
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Худощавое телосложение, рост - 180 сантиметров, седые волосы, голубые глаза, бородка, на ногах - синие джинсы и кеды, в руке - энтомологический сачок, через плечо перекинута сумка. Такая информация вчера днем на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Пропал 82-летний Феликс Владимирович Мелях, который ушел ловить бабочек и жуков в лес возле базы отдыха «Веселая деревня» в Заречном. Родственники тут же забили тревогу, и, к счастью, спустя одиннадцать часов пенсионера нашли.

- Все в порядке, мой дед нашелся, - рассказывает корреспонденту «КП» - Екатеринбург» Александра Мелях, внучка пропавшего мужчины. - Мы переживали за него, ведь сложности с сердцем.

Также журналистам «КП» - Екатеринбург» удалось найти знакомых Феликса Владимировича. Оказалось, что мужчина долгое время преподавал физику в 103-й школе Екатеринбурга в районе Уралмаш.

- Я помню его отзывчивым, положительным человеком, строгим в меру, - вспоминает Галина Вакушина, бывшая ученица Феликса Меляха. - Всегда шел навстречу по учебным вопросам, хоть любви к физике у меня особо не было, заинтересовывал ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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