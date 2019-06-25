Уральские полицейские ищут главаря финансовой пирамиды, который обманывал пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-25T14:46:54+03:00

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По всей России разыскивают 37-летнего мужчину, организовавшего кредитно-потребительский кооператив «Финансовые активы». Предприимчивый Ришат Батыршин брал деньги под выгодные проценты - от 37 до 180 % годовых - у пенсионеров в Екатеринбурге и Челябинской области, завлекая клиентов объявлениями в газетах и общественном транспорте. В уральской столице у мошенника было два офиса по адресу на улице Белинского, 83, и Вайнера, 21, а в Магнитогорске - на проспекте Ленина, 135. Так Ришат Батыршин набрал денег и скрылся.

Так выглядит мошенник Ришат БатыршинФото: ГУ МВД по Свердловской области

- По многочисленным фактам противоправной деятельности следственные органы полиции завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», - рассказывает Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. - Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Каждый, кто пострадал от деятельности мошенника или знает о месте его предполагаемого нахождения в данный момент, ГУ МВД России по Свердловской области просит обратиться в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по Екатеринбургу по номеру телефона: (343) 356-42-06.

ИСТОЧНИК KP.RU