2019-06-25T11:17:20+03:00
Происшествия

В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека

Суд вынес приговор 17-летнему злодею
Лев ИСТОМИН
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Суд отправил юношу в колонию на пять летСуд отправил юношу в колонию на пять летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске сегодня суд вынес обвинительный приговор 17-летнему юноше, который осенью прошлого года насмерть забил незнакомого мужчину на улице.

По данным следователей, парень в тот день изрядно выпил и поссорился на улице с неизвестным мужчиной. Незнакомец толкнул и уронил подростка. Через несколько минут парень встретил другого мужчину и принял его за обидчика, атаковав его.

- Он догнал его, и два раза ударил кулаком в лицо. Потерпевший упал на тротуар, получив закрытую черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью. На следующий день он скончался в больнице, – сообщили в прокуратуре, которую цитирует издание «Наша Газета».

Во время расследования обвиняемый лишь частично признал вину. Суд в итоге признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Злодея отправили в воспитательную колонию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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