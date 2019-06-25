В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-25T11:17:20+03:00

Суд отправил юношу в колонию на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске сегодня суд вынес обвинительный приговор 17-летнему юноше, который осенью прошлого года насмерть забил незнакомого мужчину на улице.

По данным следователей, парень в тот день изрядно выпил и поссорился на улице с неизвестным мужчиной. Незнакомец толкнул и уронил подростка. Через несколько минут парень встретил другого мужчину и принял его за обидчика, атаковав его.

- Он догнал его, и два раза ударил кулаком в лицо. Потерпевший упал на тротуар, получив закрытую черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью. На следующий день он скончался в больнице, – сообщили в прокуратуре, которую цитирует издание «Наша Газета».

Во время расследования обвиняемый лишь частично признал вину. Суд в итоге признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Злодея отправили в воспитательную колонию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU