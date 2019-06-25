2019-06-25T11:13:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге депутаты Гордумы попросили губернатора не повышать тарифы ЖКХ

За пять лет в Екатеринбурге некоторые коммунальные тарифы выросли на 176 %
Дарья РЯБОВА
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Александр Колесников часто выступает с инициативамиАлександр Колесников часто выступает с инициативамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Городской думы Екатеринбурга написали письмо губернатору Свердловской области с просьбой обратить внимание на рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. Избранники народа предлагают Евгению Куйвашеву заморозить тарифы, ведь за пять лет с 2014 года услуги за поставку холодной воды выросли на 133-176 %, за горячую воду - на 136-149 %, а электроснабжение на 151 %.

- Мы просим принять меры, чтобы у нас не росли такими темпами коммунальные платежи, - убеждает других депутатов Александр Колесников, глава управляющей компании РЭМП Железнодорожного района. - Я не видел еще увеличения на 1 июля, но оно будет — и динамика роста, к сожалению, очень большая.

В итоге, большинство коллег согласилось с предложением Александра Колесникова, поддержав инициативу. По мнению депутатов, заморозка тарифов ЖКХ поможет и повысить качество коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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