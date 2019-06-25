В Краснотурьинске мужчину насмерть сбил пьяный водитель
В Краснотурьинске в ДТП трагически погиб мужчина. Пьяный автомобилист на «Хафи HFJ 100» не вписался в поворот и выехал на обочину, где проходил 66-летний пешеход.
- Сотрудники ГИБДД прибыли на месте происшествия и обнаружили, что водитель в момент ДТП был пьян, - рассказывают в Госавтоинспекции Свердловской области. - Это подтвердил и результат проведенного освидетельствования - 1,877 миллиграмм на литр.
Водитель рассказал, что перед тем, как сесть в машину, он отдыхал в саду, где и выпил три литра пива. Взяв с собой двух приятелей, мужчина поехал домой, несмотря на то, что был пьян. А мужчина, который попал под колеса злосчастного автомобиля, шел по обочине в сторону дома. За последние пять месяцев в Свердловской области из-за пьяных водителей погибли 20 человек и более ста пешеходов попали в больницу с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU