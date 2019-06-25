2019-06-25T09:43:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчину, грабившего садовые участки, отправят за решетку на семь лет

Евгений Ефимов совершил 24 кражи
Дарья РЯБОВА
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Шестерых мужчин отправят в тюрьму на общий срок длиной в 70 летШестерых мужчин отправят в тюрьму на общий срок длиной в 70 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дрель, болгарка, палатка, автомобильные покрышки, холодильник, микроволновая печь, велосипед, перфоратор. Это еще неполный список вещей, которые украл Евгений Ефимов, который полгода разъезжал по садовым товариществам в поисках наживы. Верх-Исетский районный суд признал мужчину виновным в преступлении по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в том числе с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище» .

- Виновный причинил материальный ущерб 25 потерпевшим на сумму более 900 тысяч рублей, - рассказывает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области. - При постановлении приговора суд учел, что на момент совершения преступлений Ефимов имел неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений. Данное обстоятельство учтено в качестве отягчающего, так как образует особо опасный рецидив преступлений.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима и ограничением свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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