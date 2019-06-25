В Екатеринбурге мужчину, грабившего садовые участки, отправят за решетку на семь лет
Дрель, болгарка, палатка, автомобильные покрышки, холодильник, микроволновая печь, велосипед, перфоратор. Это еще неполный список вещей, которые украл Евгений Ефимов, который полгода разъезжал по садовым товариществам в поисках наживы. Верх-Исетский районный суд признал мужчину виновным в преступлении по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в том числе с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище» .
- Виновный причинил материальный ущерб 25 потерпевшим на сумму более 900 тысяч рублей, - рассказывает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области. - При постановлении приговора суд учел, что на момент совершения преступлений Ефимов имел неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений. Данное обстоятельство учтено в качестве отягчающего, так как образует особо опасный рецидив преступлений.
Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима и ограничением свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU