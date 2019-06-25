2019-06-25T08:01:47+03:00
Происшествия

В Березовском мужчина убил своего товарища телевизором

Бил по голове и туловищу
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской области.Фото: СУ СКР по Свердловской области.
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В Березовском пьяная ссора двух мужчин стала причиной трагедии. Мужчины кутили в квартире на Красных Героев, когда повздорили. А дальше в ход пошли руки, ноги. Пока одному из драчунов не попался под горячую руку телевизор. Не долго думая, 28-летний мужчина схватил технику и ударил ей своего противника. Сначала по голове, потом в область туловища.

- От ударов 38-летний мужчина получил множественные переломы ребер. Он скончался на месте, - сообщили в следственном комитете Свердловской области.

Преступника задержали уже спустя пару часов. Он во всем признался.

- Подозреваемый был задержан полицейскими на улице, по пути домой к своему знакомому, у которого собирался скрываться после убийства, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Его заключили под стражу до суда.

- Приговором Березовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет и 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет колонии строго режима, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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