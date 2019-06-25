В Екатеринбурге тротуар получил имя

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-25T07:52:53+03:00

Неизвестный уралец признался девушке в чувствах с помощью буквы А, обозначающей полосу для общественного транспорта

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В Екатеринбурге на улице Белинского от Фурманова до Большакова огромными буквами какой-то энтузиаст написал женское имя Аня. «Что в этом такого?», - скажите вы, ведь таких посланий на асфальте, стенах и скамейках в городе и прям полно. Но на этот раз неизвестный действительно соригинальничал - в качестве буквы А он использовал дорожную разметку, которая обозначает полосу для маршрутных транспортных средств. Об этом романтичном поступке на своей странице в Facebook решил поразмыслить Константин Киселев, сотрудник Института философии и права УрО РАН.

- Достаточно одной буквой обозначить выделенную для транспорта полосу, как и сама полоса, и тротуар рядом становятся поводом для высказывания, - пишет Константин Киселев. - Полоса получает имя собственное, а девушка Аня признание в чем-то хорошем и светлом.

Другие пользователи соцсети подхватывают и начинают развивать тему. Кто-то даже вспоминает произведение великого классика Михаила Булгакова, делая отсылку к трагическому событию в «Мастере и Маргарите».

- Девушка Аня получает признание в чем-то хорошем и... проливает масло, - добавляет Леонид Гольдберг.

А женщина восхищено признается, что распечатает снимок для дочери, которую, по всей видимости, тоже зовут Аня.

ИСТОЧНИК KP.RU