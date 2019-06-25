Град, дожди и шквалистый ветер: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-25T07:27:38+03:00

При возможности не выходите из дома в дождь и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Солнечный и жаркий понедельник в Екатеринбурге сменился пасмурным вторником. Но снижение температуры - не единственное изменение погодных условий в регионе. 25 июня синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение.

- 25 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В связи с неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, аварийные сбои в работе энергообъектов, нарушение движения автотранспорта, повреждение сельскохозяйственных культур.

Чтобы избежать негативных последствий непогоды, МЧС советует соблюдать простые правила: отложить все туристические походы и прогулки до теплых дней, закрывать в доме форточки и окна, не оставлять машины под деревом или рекламным щитом. Если всё же ливень и шквал застал вас врасплох, не ищите укрытие под деревьями и легкими постройками. Лучше переждите бурю в каком-нибудь кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU