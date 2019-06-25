2019-06-25T07:27:38+03:00
Общество

Град, дожди и шквалистый ветер: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение

25 июня порывы ветра могут достигать до 23-28 метров в секунду
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
При возможности не выходите из дома в дождь и сильный ветерПри возможности не выходите из дома в дождь и сильный ветерФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Солнечный и жаркий понедельник в Екатеринбурге сменился пасмурным вторником. Но снижение температуры - не единственное изменение погодных условий в регионе. 25 июня синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение.

- 25 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В связи с неблагоприятным прогнозом возможно подтопление улиц и пониженных участков местности, повреждение ветхих строений, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, аварийные сбои в работе энергообъектов, нарушение движения автотранспорта, повреждение сельскохозяйственных культур.

Чтобы избежать негативных последствий непогоды, МЧС советует соблюдать простые правила: отложить все туристические походы и прогулки до теплых дней, закрывать в доме форточки и окна, не оставлять машины под деревом или рекламным щитом. Если всё же ливень и шквал застал вас врасплох, не ищите укрытие под деревьями и легкими постройками. Лучше переждите бурю в каком-нибудь кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Первоуральске пьяный подросток по ошибке убил человека
В Екатеринбурге депутаты Гордумы попросили губернатора не повышать тарифы ЖКХ
В Краснотурьинске мужчину насмерть сбил пьяный водитель
В Екатеринбурге водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
Жизнь без похмелья: ученые УрФУ изобрели пиво, богатое антиоксидантами
На Иннопром привезут уральское лекарство, которое предлагали использовать против Эболы
В Екатеринбурге мужчину, грабившего садовые участки, отправят за решетку на семь лет
В жуткой аварии на Тюменском тракте скончался мужчина
В Березовском мужчина убил своего товарища телевизором
В Екатеринбурге тротуар получил имя
Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» расширяет сеть подразделений в области
Как взрослому медведю удалось напугать весь Каменск-Уральский и уйти невредимым: версии очевидцев
В Екатеринбурге состоится новый суд из-за публикации фото памятника Татищеву и де Геннину
«От 4 до 17 лет в колонии строгого режима»: в Екатеринбурге осудили членов ОПГ, нападавших на салоны сотовой связи
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд