2019-06-24T23:05:19+03:00
Недвижимость

Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» расширяет сеть подразделений в области

В зоне ответственности компании - Восточная зона Среднего Урала
Лев ИСТОМИН
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Новую технику региональный оператор закупил еще в январеНовую технику региональный оператор закупил еще в январеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза», отвечающий за сбор, вывоз и утилизацию отходов в Восточной зоне Свердловской области, постоянно расширяет сеть обособленных подразделений в населенных пунктах.

По итогам мая такие подразделения открыты в 26 муниципалитетах. Главная их задача - работа с населением, в том числе, выдача специальных пакетов для ТКО местным жителям.

26 июня в 8:05 на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] мы поговорим об открытии обособленных подразделений ЕМУП «Спецавтобаза» и их назначении с начальником службы территориальных представителей Алексеем Бланковым.

Свои вопросы задавайте на наших страничках в социальных сетях и по телефону редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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