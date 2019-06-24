Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» расширяет сеть подразделений в области
Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза», отвечающий за сбор, вывоз и утилизацию отходов в Восточной зоне Свердловской области, постоянно расширяет сеть обособленных подразделений в населенных пунктах.
По итогам мая такие подразделения открыты в 26 муниципалитетах. Главная их задача - работа с населением, в том числе, выдача специальных пакетов для ТКО местным жителям.
26 июня в 8:05 на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] мы поговорим об открытии обособленных подразделений ЕМУП «Спецавтобаза» и их назначении с начальником службы территориальных представителей Алексеем Бланковым.
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ИСТОЧНИК KP.RU