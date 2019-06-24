Как взрослому медведю удалось напугать весь Каменск-Уральский и уйти невредимым: версии очевидцев

24 Июнь 22:37 2019-06-24T22:42:51+03:00

Гостя из леса никто не видел, но он всех напугал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В минувшую субботу уральский город Каменск-Уральский взбудоражило сообщение о том, что по городским улицам гуляет ... настоящий медведь.

Бывает, что лесной зверь померещится одному человеку, но чтобы сразу же пятерым совершенно незнакомым людям в разных местах...

Первой на сообщения очевидцев, которые звонили с тревожным сообщением в службу спасения по телефону “112”, отреагировала мэрия Каменска-Уральского. По словам главы пресс-службы городской администрации Елены Шеремет, на поиски зверя сначала выдвинулся инспектор Росохотнадзора, а позже и спасатели МЧС. Дольше всех хранили спокойствие полицейские, но и они в итоге подключились к поискам медведя.

После безуспешного патрулирования улиц Каменска-Уральского, спецслужбы успокоились - ведь даже следов зверя в городе отыскать не удалось.

Журналисты портала KU66.RU нашли очевидцев и вместе с ними побывали в местах, где мог блуждать зверь. Во время разговора выяснилось, почему зверь не оставлял следы - все-таки город - не лес, здесь камни, асфальт, утоптанные тропа, а зверь мог быть домашним и совсем не злым, вот поэтому и сложно выйти на его след.

- В субботу в 22:15 мы гуляли с мужем и сыном в лесной полосе на улице Свердловской возле дома №6, - говорит Светлана Окулова. Шли по дороге от стоянки к детсаду № 8. В это время прямо на дереве сидел живой медведь! Позвонили в МЧС.

Другая жительница города Ирина говорит, что опасного зверя почуяла ее собака во время прогулки.

- Мы убежали, а потом сразу позвонили в МЧС. Через 15 минут приехали кинологи. Я его собственными глазами видела. Он сидел на поляне, потом ушел в сторону частного сектора. Высотой он 1,5 метра. От нас он был всего в полусотне метров.

На следующий день Ирина прогулялась вместе с журналистами по “медвежьим тропам”.

- Мишка сидел на поляне без движения и не рычал. Никакая собака, как говорили потом, мне не померещилась. Я весь со своей собакой занимаюсь в клубе и могу отличить алабая от медведя, - говорит Ирина.

Ирина показала, где именно видела медведя. Фото: портал KU66.RU

По ее словам, 23 числа утром она снова отправилась на то место с псом Амуром, питомец взял след и привел нас за ТЦ “ДОМа” к детскому саду №8. Именно тут зверя видели другие очевидцы.

- Не могло же это быть совпадением, - удивляется девушка.

В понедельник еще один житель Каменска-Уральского вышел на связь с журналистами и объяснил, почему дикий зверь мог не оставить следов и сбить тем самым с толку спасателей.

- В воскресенье я вез пассажира, который рассказал о том, что в старом Каменске в частном доме незаконно держат медведя. Он и мог сбежать, погулять и вернуться назад, - говорит мужчина.

Видимо, будучи сытым и ручным медведь мог вести себя спокойно, а после прогулки, тихо уйти от взоров очевидцев.

Тем не менее, многие жители Каменска-Уральского до сих пор напуганы, а некоторые и вовсе опасаются отпускать детей на прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU